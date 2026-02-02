Identifican a pareja fallecida tras accidente en la carretera Internacional

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como Jesús Alberto S. B., de 34 años de edad, y Ángela G. J., de 29, fueron identificados el hombre y la mujer que fallecieron durante un accidente de tránsito en la carretera Internacional tramo Guaymas – Ciudad Obregón.

El percance ocurrió en el kilómetro 52 de la citada rúa, al norte del poblado de Vícam, donde la motocicleta en la que viajaba la pareja, una Italika de color negro, fue embestida por un tráiler, cuyo conductor se retiró del lugar.

A causa del fuerte impacto, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados por los aires, ocasionándose serias lesiones que terminaron con su existencia antes de que arribara el personal paramédico.

Las indagatorias con relación al incidente quedaron a cargo de elementos de la Guardia Nacional división Caminos, en coordinación con personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado.