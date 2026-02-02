  • 24° C
Policiaca

Identifican a pareja fallecida tras accidente en la carretera Internacional

El fatídico percance ocurrió al norte del poblado de Vícam, donde la liviana unidad habría sido embestida por un tráiler

Feb. 02, 2026
Como Jesús Alberto S. B.,  de 34 años de edad, y Ángela G. J., de 29, fueron identificados el hombre y la mujer que fallecieron durante un accidente de tránsito en la carretera Internacional tramo Guaymas – Ciudad Obregón.

El percance ocurrió en el kilómetro 52 de la citada rúa, al norte del poblado de Vícam, donde la motocicleta en la que viajaba la pareja, una Italika de color negro, fue embestida por un tráiler, cuyo conductor se retiró del lugar.

A causa del fuerte impacto, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados por los aires, ocasionándose serias lesiones que terminaron con su existencia antes de que arribara el personal paramédico.

imagen-cuerpo

Las indagatorias con relación al incidente quedaron a cargo de elementos de la Guardia Nacional división Caminos, en coordinación con personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

