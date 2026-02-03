  • 24° C
Policiaca

Aparatoso accidente en la calle Náinari de Ciudad Obregón

Mientras las autoridades tomaban nota del hecho, ocurrió otro choque a una cuadra de distancia

Feb. 03, 2026
Saldo de una mujer lesionada, además de elevadas pérdidas materiales, fue lo que dejó el choque entre dos vehículos, registrado la mañana de este martes en el Centro de Ciudad Obregón.

El percance tuvo lugar en el cruce de las calles Náinari y 5 de Febrero, y participaron una vagoneta Chevrolet Traiblazer de color arena, y un sedán Nissan Altima de color blanco.

Testigos indicaron que la camioneta se desplazaba de oriente a poniente sobre la Náinari, y al llegar a la 5 de Febrero viró hacia el sur, cortándole circulación al automóvil blanco, que transitaba de poniente a oriente.

De este modo se produjo el fuerte impacto, que también afectó a una vagoneta Toyota RAV-4 de color gris, que se encontraba haciendo alto sobre la 5 de febrero, con el frente orientado hacia el norte.

Fue necesario que acudieran elementos del Departamento de Bomberos, quienes revisaron los vehículos implicados en el percance, para descartar derrame de combustible o un incendio.

También, se movilizaron paramédicos de Cruz Roja, quienes revisaron a dos mujeres y una bebé, que presentaron lesiones menores.

Posteriormente, trasladaron a otra fémina; quien conducía el sedán blanco, ya que presentó lesiones en distintas partes del cuerpo.

SE REGISTRA OTRO CHOQUE

Mientras agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaban nota del percance antes mencionado, el sonido del derrape de llantas, seguido de un estruendo, captó la atención de los guardianes del orden y de quienes se encontraban cerca.

Dichos sonidos, provenían de la calle Sinaloa y Náinari; a una cuadra de distancia, donde otros dos automóviles protagonizaron un segundo accidente.

Se trata de un Mazda 3 de color negro, que transitaba hacia el sur por la Sinaloa, y que le cortó circulación a un Hyundai i10 de color gris, que llevaba su circulación hacia el poniente. Los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos, pero los daños fueron considerables.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

