Agresión armada en Urbi Villas del Rey deja un muerto

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un código rojo se activó la tarde de este martes al poniente de Ciudad Obregón, luego de que en la colonia Urbi Villas del Rey, vecinos de la zona reportaran a través de la línea de emergencia 911 detonaciones de arma de fuego en el bulevar Colonial en su cruce con De los Mestizos.

Fue alrededor de las 15:00 horas cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, ocurrió al interior de un domicilio ubicado en dicho crucero.

Sobre la víctima, quien fue identificado por vecinos del sector como "El Maycol" de 21 años de edad, se dio a conocer que fue localizado al interior de la casa, por lo cual se solicitó la presencia del personal del Servicio Médico Forense (Semefo) mientras que elementos policiales se encargaron de resguardar el sitio.

Asimismo, al lugar del ataque armado acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.