  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Agresión armada en Urbi Villas del Rey deja un muerto

La víctima fue localizada sin vida al interior de una casa ubicada en el cruce de bulevar Colonial y De los Mestizos

Feb. 03, 2026
Agresión armada en Urbi Villas del Rey deja un muerto

Un código rojo se activó la tarde de este martes al poniente de Ciudad Obregón, luego de que en la colonia Urbi Villas del Rey, vecinos de la zona reportaran a través de la línea de emergencia 911 detonaciones de arma de fuego en el bulevar Colonial en su cruce con De los Mestizos.

Fue alrededor de las 15:00 horas cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, ocurrió al interior de un domicilio ubicado en dicho crucero.

Sobre la víctima, quien fue identificado por vecinos del sector como "El Maycol" de 21 años de edad, se dio a conocer que fue localizado al interior de la casa, por lo cual se solicitó la presencia del personal del Servicio Médico Forense (Semefo) mientras que elementos policiales se encargaron de resguardar el sitio.

Asimismo, al lugar del ataque armado acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Vinculan a proceso a presunto feminicida detenido en Pueblo Yaqui
Policiaca

Vinculan a proceso a presunto feminicida detenido en Pueblo Yaqui

Febrero 03, 2026

Sergio "N" traía varios envoltorios con droga al momento de su detención

Detienen a 10 durante operativo de la Policía Estatal en Hermosillo
Policiaca

Detienen a 10 durante operativo de la Policía Estatal en Hermosillo

Febrero 03, 2026

Los agentes también decomisaron armamento, droga y un vehículo

Vuelca camioneta con remolque cargado de maíz en Magdalena
Policiaca

Vuelca camioneta con remolque cargado de maíz en Magdalena

Febrero 03, 2026

El tramo de la carretera donde ocurrieron los hechos fue cerrado por autoridades mientras se realizaban las diligencias pertinentes