Vinculan a proceso a presunto feminicida detenido en Pueblo Yaqui

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Sergio "N", de 43 años, por el delito de feminicidio cometido en contra de Alma Margarita "N" de 33 años, además de delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Durante la audiencia de control de detención, el juez calificó de legal la detención, se formuló imputación, se dictó auto de vinculación a proceso y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgándose un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo 1 de febrero, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Zona Ejidal, en la Comisaría de Pueblo Yaqui.

En ese lugar, el imputado ejerció violencia física reiterada en contra de la víctima, con quien mantenía una relación de pareja en concubinato, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

La investigación establece que el homicidio se cometió por razones de género, al acreditarse una relación de confianza y convivencia, configurándose un contexto de dominación y agresión que culminó en la privación de la vida de la mujer, conforme a los supuestos legales del delito de feminicidio.

Además, al momento de su detención en flagrancia, Sergio "N" fue localizado en posesión de 10 envoltorios que contenían metanfetamina, con un peso neto total de 3.495 gramos, la cual se encontraba bajo su libre disponibilidad y en condiciones que permiten inferir fines de comercio.