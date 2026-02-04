  • 24° C
Policiaca

Policías estatales disparan contra "machetero"

Los hechos sucedieron en la Comisaría de Providencia; el hombre herido fue llevado a un hospital

Feb. 04, 2026
Con una herida de bala en el abdomen, terminó un vecino de la Comisaría de Providencia, luego de que presuntamente intentara atacar a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Fue poco antes de las 15:00 horas del miércoles, cuando el sujeto conocido como "El Sorullo" se encontró con los agentes estatales, en calle Josefa Ortíz de Domínguez y Pino Suárez.

Los policías; que realizaban recorridos de vigilancia en esa zona, se percataron de que el hombre traía consigo un machete, por lo que se aproximaron para asegurarle el arma y proceder con su detención; sin embargo, este comenzó a agredirlos verbalmente, y luego intentó agredirlos con el arma blanca.

Por tal motivo, uno de los uniformados accionó su arma de cargo para neutralizarlo. Acto seguido, se solicitó la intervención de paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital local, donde quedó bajo observación médica y custodia policiaca.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones en el área, para los fines legales pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

