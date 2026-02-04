Policías estatales disparan contra "machetero"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con una herida de bala en el abdomen, terminó un vecino de la Comisaría de Providencia, luego de que presuntamente intentara atacar a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Fue poco antes de las 15:00 horas del miércoles, cuando el sujeto conocido como "El Sorullo" se encontró con los agentes estatales, en calle Josefa Ortíz de Domínguez y Pino Suárez.

Los policías; que realizaban recorridos de vigilancia en esa zona, se percataron de que el hombre traía consigo un machete, por lo que se aproximaron para asegurarle el arma y proceder con su detención; sin embargo, este comenzó a agredirlos verbalmente, y luego intentó agredirlos con el arma blanca.

Por tal motivo, uno de los uniformados accionó su arma de cargo para neutralizarlo. Acto seguido, se solicitó la intervención de paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital local, donde quedó bajo observación médica y custodia policiaca.

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las investigaciones en el área, para los fines legales pertinentes.