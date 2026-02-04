  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
Policiaca

Detenido por abuso sexual en Navojoa es denunciado por otra víctima

Tras ser detenido por tocar indebidamente a una mujer, fue denunciado por una conducta similar registrada el año pasado

Feb. 04, 2026
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) recibió en Navojoa una nueva denuncia de otra víctima por el delito de abuso sexual, en contra de la misma persona que ya fue vinculada a proceso por hechos similares, luego de que una segunda víctima identificara al agresor tras la difusión de su imagen.

La nueva carpeta de investigación se integra en contra de Hazel Fabián “N”; quien actualmente se encuentra vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una mujer de 33 años, lo que refuerza la presunción de una conducta reiterada en perjuicio de mujeres.

La denunciante, una mujer de 25 años, refirió que los hechos ocurrieron el 16 de diciembre del año pasado, alrededor de las 17:30 horas, cuando caminaba por el cruce de las calles No Reelección y Matamoros, en la colonia Reforma, donde un masculino de aproximadamente 35 años le realizó tocamientos lascivos sin su consentimiento.

La víctima señaló que, aunque reaccionó de manera inmediata, no presentó denuncia en ese momento por temor. Fue hasta el 23 de enero cuando, al observar en redes sociales la difusión de un caso previo con características similares y posteriormente la fotografía emitida por la Fiscalía, reconoció plenamente al agresor como la misma persona que la había violentado, acudiendo entonces ante la autoridad para denunciar los hechos.

Roke Arballo
