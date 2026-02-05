Detienen a madre e hijo durante cateo en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como resultado de un operativo coordinado entre instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, tres personas fueron detenidas y se decomisó droga, durante una diligencia de cateo realizada en Ciudad Obregón.

El procedimiento judicial fue encabezado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Aunque no se informó sobre la ubicación donde se realizó la diligencia, se dio a conocer que hubo tres detenidos; de los cuales dos son madre e hijo.

En la vivienda donde se encontraban, las autoridades aseguraron 132 envoltorios con cristal y seis con mariguana, así como una báscula gramera y 590 pesos en efectivo, indicios que apuntan a un posible punto de venta de droga. Además de lo anterior, se incautaron 13 cartuchos para arma de fuego.

Las personas detenidas y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.