Policiaca

Detienen a madre e hijo durante cateo en Ciudad Obregón

En el lugar se aseguró a otra persona, además de varias porciones de drogas, una báscula, dinero y cartuchos útiles

Feb. 05, 2026
Como resultado de un operativo coordinado entre instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, tres personas fueron detenidas y se decomisó droga, durante una diligencia de cateo realizada en Ciudad Obregón.

El procedimiento judicial fue encabezado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Aunque no se informó sobre la ubicación donde se realizó la diligencia, se dio a conocer que hubo tres detenidos; de los cuales dos son madre e hijo.

En la vivienda donde se encontraban, las autoridades aseguraron 132 envoltorios con cristal y seis con mariguana, así como una báscula gramera y 590 pesos en efectivo, indicios que apuntan a un posible punto de venta de droga. Además de lo anterior, se incautaron 13 cartuchos para arma de fuego.

Las personas detenidas y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

