Hallan sana y salva a joven desaparecida en Hermosillo

Naxhelli Concepción, de 27 años, quien había sido reportada como persona desaparecida en Hermosillo, fue localizada con vida, y se confirmó que se alejó de su domicilio por decisión propia, además de que no fue víctima de delito.
La carpeta de investigación se inició el 5 pasado de febrero por el reporte de desaparición, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella. Posteriormente, fue localizada, por lo que personal ministerial realizó las entrevistas correspondientes para verificar su estado físico.
Se estableció que la joven se encontraba en campos agrícolas de la Costa de Hermosillo, sin teléfono celular y en compañía de su pareja sentimental. Por decisión de su familia y atendiendo a su bienestar, fue ingresada a un centro de rehabilitación.