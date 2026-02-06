  • 24° C
Policiaca

Hallan sana y salva a joven desaparecida en Hermosillo

La joven se encontraba en un campo agrícola en compañía de su pareja; familiares la ingresaron a un centro de rehabilitación

Feb. 06, 2026
Hallan sana y salva a joven desaparecida en Hermosillo

Naxhelli Concepción, de 27 años, quien había sido reportada como persona desaparecida en Hermosillo, fue localizada con vida, y se confirmó que se alejó de su domicilio por decisión propia, además de que no fue víctima de delito.

La carpeta de investigación se inició el 5 pasado de febrero por el reporte de desaparición, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella. Posteriormente, fue localizada, por lo que personal ministerial realizó las entrevistas correspondientes para verificar su estado físico.

Se estableció que la joven se encontraba en campos agrícolas de la Costa de Hermosillo, sin teléfono celular y en compañía de su pareja sentimental. Por decisión de su familia y atendiendo a su bienestar, fue ingresada a un centro de rehabilitación.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

