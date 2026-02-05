Cae "El Nido", presunto líder de célula criminal buscado por la DEA

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Rubén Orlando Nido, alias "El Nido", fue detenido en el municipio de Nogales, como resultado de un operativo encabezado por personal de inteligencia naval y fuerzas de operaciones especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México; el ahora detenido, de doble nacionalidad estadounidense y mexicana, es identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y considerado objetivo de la agencia antidrogas de dicho país.

El Gabinete de Seguridad informó que la captura fue producto de trabajos de inteligencia de campo, los cuales permitieron ubicar y detener al presunto delincuente, junto con José Raúl Santamaría Arvizu, alias "El Santa", señalado como segundo al mando de la organización, así como a José Román Santamaría Ramírez.

De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba en la región de Nogales y era considerado uno de los principales generadores de producción y trasiego de drogas sintéticas con destino a territorio estadounidense.

Durante el operativo, que incluyó cateos en al menos tres inmuebles, se aseguró un arma larga abastecida, cargadores, cartuchos útiles y 30 pastillas azules con características propias de drogas sintéticas.

También fueron decomisados cinco vehículos, once teléfonos celulares, cuatro computadoras portátiles, tres tabletas electrónicas y diversa documentación financiera y administrativa, presuntamente vinculada a las actividades ilícitas de la organización.

Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente.