  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Cae "El Nido", presunto líder de célula criminal buscado por la DEA

En el operativo realizado en Nogales, las autoridades detuvieron a otros dos generadores de violencia

Feb. 05, 2026
Cae "El Nido", presunto líder de célula criminal buscado por la DEA

Rubén Orlando Nido, alias "El Nido", fue detenido en el municipio de Nogales, como resultado de un operativo encabezado por personal de inteligencia naval y fuerzas de operaciones especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México; el ahora detenido, de doble nacionalidad estadounidense y mexicana, es identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y considerado objetivo de la agencia antidrogas de dicho país.

El Gabinete de Seguridad informó que la captura fue producto de trabajos de inteligencia de campo, los cuales permitieron ubicar y detener al presunto delincuente, junto con José Raúl Santamaría Arvizu, alias "El Santa", señalado como segundo al mando de la organización, así como a José Román Santamaría Ramírez.

imagen-cuerpo

De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba en la región de Nogales y era considerado uno de los principales generadores de producción y trasiego de drogas sintéticas con destino a territorio estadounidense.

Durante el operativo, que incluyó cateos en al menos tres inmuebles, se aseguró un arma larga abastecida, cargadores, cartuchos útiles y 30 pastillas azules con características propias de drogas sintéticas.

También fueron decomisados cinco vehículos, once teléfonos celulares, cuatro computadoras portátiles, tres tabletas electrónicas y diversa documentación financiera y administrativa, presuntamente vinculada a las actividades ilícitas de la organización.

Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
En Nogales, encarcelan a sujeto que agredió a su madre y hermana
Policiaca

En Nogales, encarcelan a sujeto que agredió a su madre y hermana

Febrero 05, 2026

El hombre fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio

Vinculan a proceso a sujeto acusado de homicidio en Hermosillo
Policiaca

Vinculan a proceso a sujeto acusado de homicidio en Hermosillo

Febrero 05, 2026

En septiembre del 2025, Margarito "N" habría disparado en contra de otro hombre, a quien le arrebató la vida

Arrollan a adulto mayor en Navojoa; lo reportan grave
Policiaca

Arrollan a adulto mayor en Navojoa; lo reportan grave

Febrero 05, 2026

El hombre de aproximadamente 75 años fue internado en un hospital, debido a que presentó lesiones en la cabeza