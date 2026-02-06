Capturan a otro implicado en desaparición de Rafael Gaspar "N", en San Luis Río Colorado

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Ramsés Alejandro "N", de 38 años, por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, en agravio de Rafael Gaspar "N", hechos suscitados en febrero de 2023 en San Luis Río Colorado.

Durante la audiencia de ejecución de orden de aprehensión, el Agente del Ministerio Público formuló imputación, y el juez resolvió vincular a proceso al imputado, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de otorgar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que por los mismos hechos, Alexis "N", alias "El Furcio", otro probable responsable, ya fue detenido previamente por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y vinculado a proceso, dentro de la misma causa penal.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron entre la noche del 5 de febrero y la tarde del 7 de febrero de 2023, en un domicilio ubicado en la colonia Industrial, donde el imputado, en compañía de diversos coautores, mediante violencia física, privó de la libertad a Rafael Gaspar "N".

La víctima fue introducida contra su voluntad a la vivienda, donde lo amordazaron y mantuvieron retenido, desconociéndose hasta el momento su paradero, como parte de las actividades de una banda organizada para delinquir.

Ramsés Alejandro "N" fue capturado el pasado 2 de febrero en la colonia Campestre, mediante operativo conjunto en el que participaron elementos de la AMIC, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal, en cumplimiento de una orden de aprehensión.