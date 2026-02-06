Arde camioneta en la colonia del Valle en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una vagoneta de la marca Volvo fue arrasada por voraz incendio, mientras estaba estacionada en la calle Allende, en la colonia del Valle.

El siniestro ocurrió el viernes a mediodía, entre calles California y Campeche, al noroeste de Ciudad Obregón.

La unidad motriz, de la línea XC-60 y color blanco, estaba estacionada en la acera norte de la citada calle, cuando comenzó a quemarse de manera repentina.

Policías estatales y municipales fueron los primeros respondientes al llamado de emergencia, y resguardaron el área. Posteriormente arribaron bomberos, quienes sofocaron las llamas en cuestión de minutos, evitando que se propagaran a otro automóvil que estaba estacionado enfrente.

Aunque los daños fueron graves; pues todo el frontal de la camioneta fue consumido por el fuego, no se reportaron personas lesionadas.