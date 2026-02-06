  • 24° C
Policiaca

Arde camioneta en la colonia del Valle en Ciudad Obregón

El incidente no dejó heridos, solo elevadas pérdidas materiales

Feb. 06, 2026
Una vagoneta de la marca Volvo fue arrasada por voraz incendio, mientras estaba estacionada en la calle Allende, en la colonia del Valle.

El siniestro ocurrió el viernes a mediodía, entre calles California y Campeche, al noroeste de Ciudad Obregón.

La unidad motriz, de la línea XC-60 y color blanco, estaba estacionada en la acera norte de la citada calle, cuando comenzó a quemarse de manera repentina.

Policías estatales y municipales fueron los primeros respondientes al llamado de emergencia, y resguardaron el área. Posteriormente arribaron bomberos, quienes sofocaron las llamas en cuestión de minutos, evitando que se propagaran a otro automóvil que estaba estacionado enfrente.

Aunque los daños fueron graves; pues todo el frontal de la camioneta fue consumido por el fuego, no se reportaron personas lesionadas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

