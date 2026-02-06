Vinculan a proceso a dos personas más por caso Waldo´s

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como parte de los avances en la continuación de las audiencias derivadas del siniestro ocurrido el pasado primero de noviembre de 2025 en un establecimiento comercial de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que en la audiencia celebrada la jornada de este viernes 6 de febrero, el Juez de Control determinó vincular a proceso a dos personas imputadas por diversos delitos relacionados con el siniestro, al considerar que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad.

La dependencia detalló que los imputados fueron vinculados por los delitos de homicidio culposo en número de 24, aborto imprudente, lesiones de diversa gravedad, daños e incumplimiento de un deber legal.

Además, en la misma audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió no vincular a proceso a una de las personas imputadas, al estimar prescrita la acción penal, con base en la penalidad vigente en ese momento.

Por lo anterior, a través del comunicado la FGJES expresó: "Esta representación social no comparte dicha interpretación, ya que considera que debe aplicarse la penalidad vigente al momento en que ocurrieron los hechos, es decir, el siniestro del 1 de noviembre de 2025, lo que permitiría un cómputo distinto de la media aritmética y, en consecuencia, la vigencia de la acción penal. Por tal motivo, la Fiscalía interpondrá el recurso de apelación correspondiente para que la determinación sea revisada por la instancia superior".

También se dio a conocer que el Juez determinó que las personas vinculadas continúen el proceso bajo las medidas cautelares antes impuestas, es decir en libertad, y cumpliendo con la firma periódica mensual, garantía económica, prohibición de salir del estado y la restricción de acercarse a víctimas, ofendidos y testigos, fijando un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se continuarán fortaleciendo los datos de prueba para el esclarecimiento total de los hechos.