  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Vinculan a proceso a dos personas más por caso Waldo´s

Dos personas imputadas por siniestro en Hermosillo 2025 son vinculadas a proceso. FGJES apela interpretación de penalidad. Medidas cautelares se mantienen

Feb. 06, 2026
Vinculan a proceso a dos personas más por caso Waldo´s

Como parte de los avances en la continuación de las audiencias derivadas del siniestro ocurrido el pasado primero de noviembre de 2025 en un establecimiento comercial de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que en la audiencia celebrada la jornada de este viernes 6 de febrero, el Juez de Control determinó vincular a proceso a dos personas imputadas por diversos delitos relacionados con el siniestro, al considerar que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad.

La dependencia detalló que los imputados fueron vinculados por los delitos de homicidio culposo en número de 24, aborto imprudente, lesiones de diversa gravedad, daños e incumplimiento de un deber legal.

Además, en la misma audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió no vincular a proceso a una de las personas imputadas, al estimar prescrita la acción penal, con base en la penalidad vigente en ese momento.

Por lo anterior, a través del comunicado la FGJES expresó: "Esta representación social no comparte dicha interpretación, ya que considera que debe aplicarse la penalidad vigente al momento en que ocurrieron los hechos, es decir, el siniestro del 1 de noviembre de 2025, lo que permitiría un cómputo distinto de la media aritmética y, en consecuencia, la vigencia de la acción penal. Por tal motivo, la Fiscalía interpondrá el recurso de apelación correspondiente para que la determinación sea revisada por la instancia superior".

imagen-cuerpo

También se dio a conocer que el Juez determinó que las personas vinculadas continúen el proceso bajo las medidas cautelares antes impuestas, es decir en libertad, y cumpliendo con la firma periódica mensual, garantía económica, prohibición de salir del estado y la restricción de acercarse a víctimas, ofendidos y testigos, fijando un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual se continuarán fortaleciendo los datos de prueba para el esclarecimiento total de los hechos.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Ejecutan a joven en estacionamiento de plaza comercial de Ciudad Obregón
Policiaca

Ejecutan a joven en estacionamiento de plaza comercial de Ciudad Obregón

Febrero 06, 2026

Comerciantes y usuarios vivieron momentos de pánico al escuchar las detonaciones

Arde camioneta en la colonia del Valle en Ciudad Obregón
Policiaca

Arde camioneta en la colonia del Valle en Ciudad Obregón

Febrero 06, 2026

El incidente no dejó heridos, solo elevadas pérdidas materiales

Capturan a otro implicado en desaparición de Rafael Gaspar "N", en San Luis Río Colorado
Policiaca

Capturan a otro implicado en desaparición de Rafael Gaspar "N", en San Luis Río Colorado

Febrero 06, 2026

La víctima fue privada de la libertad hace dos años, y aún se desconoce su paradero