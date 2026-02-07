  • 24° C
Policiaca

Colonia Matías Méndez: testigos de acribillamiento

Una nueva víctima mortal se suma a la ola de violencia en la localidad tras un hecho violento

Feb. 07, 2026
La violencia repunta en el municipio luego de que la tarde de este sábado 7 de febrero se reportara una nueva víctima mortal en un hecho violento, alcanzado con esto la cifra de ocho asesinatos en el mes.

Fue cerca de las 17:30 horas, cuando vecinos de la colonia Matías Méndez, por tercera ocasión en el mes, fueron testigos de un asesinato cuando por las calles Rodolfo Campodónico en su cruce con Maria Greever, una persona del sexo masculino fuera acribillado por sujetos armados.

De acuerdo a residentes de dicha zona, la víctima, Jesús, de 30 años de edad, conocido con el apodo de "El Lechuga", fue interceptado por varios sujetos armados, quienes tras cometer el delito huyeron del sitio.

Por lo anterior las autoridades policiacas se encargaron de resguardar el área, así como de realizar las acciones de investigación correspondientes y el envío del cuerpo sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

