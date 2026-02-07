Colonia Matías Méndez: testigos de acribillamiento

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La violencia repunta en el municipio luego de que la tarde de este sábado 7 de febrero se reportara una nueva víctima mortal en un hecho violento, alcanzado con esto la cifra de ocho asesinatos en el mes.

Fue cerca de las 17:30 horas, cuando vecinos de la colonia Matías Méndez, por tercera ocasión en el mes, fueron testigos de un asesinato cuando por las calles Rodolfo Campodónico en su cruce con Maria Greever, una persona del sexo masculino fuera acribillado por sujetos armados.

De acuerdo a residentes de dicha zona, la víctima, Jesús, de 30 años de edad, conocido con el apodo de "El Lechuga", fue interceptado por varios sujetos armados, quienes tras cometer el delito huyeron del sitio.

Por lo anterior las autoridades policiacas se encargaron de resguardar el área, así como de realizar las acciones de investigación correspondientes y el envío del cuerpo sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.