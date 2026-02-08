Se registra balacera afuera de antro de Hermosillo; hay una mujer lesionada

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una mujer de 46 años de edad resultó lesionada, durante un ataque armado que se registró la noche del sábado en la ciudad de Hermosillo, afuera de un centro nocturno.

Los hechos sucedieron en el bulevar Abelardo L. Rodríguez y Guerrero, en el Centro de la capital del Estado. La fémina herida, quien presuntamente es mesera del antro, se reporta fuera de peligro.

En apego a los protocolos de investigación, el establecimiento donde ocurrieron los hechos fue asegurado por la Fiscalía, y cerrado temporalmente por la Dirección de Inspección y Vigilancia, al igual que otro establecimiento del mismo giro, que se ubica a un costado, y que presuntamente también resultó con daños por impactos de bala.

Cabe señalar que, en enero del 2024 ya se había registrado un tiroteo en el mismo centro nocturno, donde tres personas perdieron la vida.