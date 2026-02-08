  • 24° C
Se registra balacera afuera de antro de Hermosillo; hay una mujer lesionada

Son dos los establecimientos que resultaron dañados, los cuales, fueron asegurados mientras se realizan las investigaciones

Feb. 08, 2026
Una mujer de 46 años de edad resultó lesionada, durante un ataque armado que se registró la noche del sábado en la ciudad de Hermosillo, afuera de un centro nocturno.

Los hechos sucedieron en el bulevar Abelardo L. Rodríguez y Guerrero, en el Centro de la capital del Estado. La fémina herida, quien presuntamente es mesera del antro, se reporta fuera de peligro.

En apego a los protocolos de investigación, el establecimiento donde ocurrieron los hechos fue asegurado por la Fiscalía, y cerrado temporalmente por la Dirección de Inspección y Vigilancia, al igual que otro establecimiento del mismo giro, que se ubica a un costado, y que presuntamente también resultó con daños por impactos de bala.

Cabe señalar que, en enero del 2024 ya se había registrado un tiroteo en el mismo centro nocturno, donde tres personas perdieron la vida.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

