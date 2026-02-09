  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 9 De Febrero Del 2026
Policiaca

Vuelca automóvil en puente de la 300 e Internacional, en Ciudad Obregón

El aparatoso percance sucedió frente al fraccionamiento Las Misiones; no se reportan lesionados

Feb. 09, 2026
Tras ser embestido por otro vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga, un sedán de la marca Saturn quedó volcado al bajar el puente elevado de la carretera Internacional y la calle 300.

Los hechos sucedieron durante la noche del domingo, frente al fraccionamiento Las Misiones, al sur de Ciudad Obregón.

La unidad siniestrada, de color gris y modelo atrasado, transitaba por el mencionado puente, proveniente del Parque Industrial, cuando otro automóvil que iba a exceso de velocidad la embistió.

A causa de lo anterior, el chofer perdió el control del volante y el automóvil quedó volcado con las llantas hacia arriba, mientras que el otro vehículo se retiró del lugar.

A pesar de que los daños fueron considerables, el conductor del auto accidentado salió ileso, por lo que no fue necesario que interviniera personal de Cruz Roja.

De los hechos tomó nota personal del Departamento de Tránsito Municipal, quien además ordenó el traslado del auto a un corralón.

Roke Arballo
Roke Arballo

Licenciado en Criminología. Realicé mis prácticas profesionales en la Policía Estatal Investigadora durante un año y, posteriormente, me enfoqué en el periodismo, contando actualmente con siete años de experiencia en el ramo, cubriendo principalmente la fuente policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

