Aparatoso choque en Bacobampo cobra la vida de motociclista

Un joven hombre perdió la vida tras participar en un fuerte accidente mientras conducía una motocicleta, en el centro de Bacobampo.

El fatídico suceso ocurrió la noche del sábado; a eso de las 21:00 horas, en el bulevar Álvaro Obregón entre calles Campeche y Tabasco, en el citado asentamiento humano perteneciente al municipio de Etchojoa.

Se dio a conocer que el occiso; un hombre de aproximadamente 21 años identificado como Ángel Ricardo, residente de la comunidad de Guayparín, chocó con una vagoneta de color gris, misma que le habría cortado circulación después de que su conductor omitiera una señal de alto.

Cuando paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio, el muchacho ya no presentaba signos vitales, por lo que, la escena fue resguardada por policías, mientras peritos y agentes ministeriales tomaban nota de lo ocurrido.

Posteriormente, el cuerpo fue llevado al anfiteatro para la autopsia, mientras que los vehículos involucrados en el choque fueron remolcados al corralón.