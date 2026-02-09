Capturan a tres presuntos "tiradores" de droga en Cajeme; uno es menor de edad

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Policía Municipal, en coordinación con la Secretaría de Marina, detuvo a tres personas por la presunta comisión de delitos contra la salud, durante recorridos de vigilancia realizados el pasado fin de semana.

El primer hecho tuvo lugar en el sector El Conty de la comisaría de Cócorit, cuando los agentes detectaron a un hombre que, al notar la presencia policial, emprendió la huida a fuerza de carrera. El individuo fue alcanzado a pocos metros y, tras una inspección se le localizaron 13 envoltorios de plástico transparente color azul y 49 envoltorios de plástico transparente color rosa, todos conteniendo en su interior una sustancia blanca con características similares al cristal, por lo que Jorge "N", de 27 años de edad, fue detenido por el presunto delito contra la salud.

En un segundo hecho, durante recorridos de vigilancia y prevención del delito sobre las calles Las Flores y Laureles, de la colonia Maximiliano R. López, los uniformados observaron a dos personas del sexo masculino circulando a bordo de una motocicleta color azul con negro, en sentido contrario al carril de circulación, a exceso de velocidad y sin casco de seguridad.

Tras marcarles el alto, los tripulantes descendieron de la motocicleta, e intentaron huir a fuerza de carrera; sin embargo, se les dio alcance y se les realizó una inspección, mediante la cual se les localizó una bolsa color negro que contenía 21 envoltorios de plástico transparente color azul con sustancia blanca y granulada, con características similares al cristal, además de seis envoltorios de plástico transparente, conteniendo una hierba verde y seca con características similares a la mariguana. Los detenidos se identificaron como Pedro "N", de 21 años de edad, y Alan "N", de 17.

Los tres individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.