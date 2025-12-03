Vuelca automóvil en la calle Náinari de Ciudad Obregón

La mañana de este miércoles un automóvil volcó después de ocasionar un aparatoso choque en la colonia Cuauhtémoc, al noroeste de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron poco antes de las 09:00 horas, en la intersección de las calles Náinari y Huatachive.

Como presunto responsable aparece el chofer de un Hyundai i10 de color gris y modelo reciente, que transitaba sobre la Huatachive hacia el norte.

Al llegar al cruce con la Náinari intentó ganarle el paso a un Nissan Versa que circulaba de oriente a poniente; sin embargo, terminó cortándole circulación.

De este modo, se produjo la aparatosa colisión, en la que el Hyundai terminó volcado sobre el costado derecho y con un fuerte golpe en el lateral izquierdo. En cuanto al Versa, quedó con el frente completamente destrozado.

Los ocupantes de ambas unidades salieron ilesos, por lo que no fue necesario que acudieran paramédicos de Cruz Roja, sin embargo, al haber derrame de combustible en el lugar, se movilizaron elementos del Departamento de Bomberos.

Por su parte, agentes de Tránsito Municipal tomaron nota de lo ocurrido, y ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón, a bordo de una grúa.