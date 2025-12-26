Vuelca automóvil al oriente de Ciudad Obregón

Un vehículo Nissan Sentra de modelo atrasado protagonizó un aparatoso accidente al transitar por la calle 12, al oriente de Ciudad Obregón.

Dicho incidente sucedió el viernes a mediodía, a la altura de la calzada Francisco Villanueva, cuando la unidad motriz circulaba a exceso de velocidad y le estalló una llanta, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante.

Acto seguido, el automóvil volcó, y después de dar varias vueltas terminó dentro del dren que corre paralelo a la calle en mención.

Paramédicos de Cruz Roja se encargaron de auxiliar al chofer, mismo que fue llevado a un hospital, en tanto que agentes del Departamento de Tránsito Municipal realizaban las investigaciones correspondientes en el lugar.