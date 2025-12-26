  • 24° C
Policiaca

Vuelca automóvil al oriente de Ciudad Obregón

La unidad terminó dentro de un dren; el chofer fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja

Dic. 26, 2025
Un vehículo Nissan Sentra de modelo atrasado protagonizó un aparatoso accidente al transitar por la calle 12, al oriente de Ciudad Obregón.

Dicho incidente sucedió el viernes a mediodía, a la altura de la calzada Francisco Villanueva, cuando la unidad motriz circulaba a exceso de velocidad y le estalló una llanta, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante.

Acto seguido, el automóvil volcó, y después de dar varias vueltas terminó dentro del dren que corre paralelo a la calle en mención.

Paramédicos de Cruz Roja se encargaron de auxiliar al chofer, mismo que fue llevado a un hospital, en tanto que agentes del Departamento de Tránsito Municipal realizaban las investigaciones correspondientes en el lugar.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

