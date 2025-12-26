Cae pick up a Canal Bajo en Ciudad Obregón; hay una persona sin vida

La mala condición del camino, aunado al exceso de velocidad, ocasionaron que el chofer de una camioneta perdiera la vida, al caer al Canal Bajo.

El fatídico percance ocurrió la tarde del viernes, en el tramo comprendido entre la Comisaría de Providencia y el ejido Tepeyac, o Campo 2 del Valle del Yaqui.

La unidad motriz en cuestión es una Ford Ranger de color negro y modelo atrasado, misma que cayó a las aguas cuando se desplazaba hacia el sur por el margen derecho del canal, después de que el chofer perdiera el control del volante, como consecuencia de la alta velocidad a la que se desplazaba sobre el camino de terracería, que se encuentra en mal estado.

El percance fue reportado a la línea de emergencias, movilizando a elementos de la Policía, así como a elementos del Departamento de Bomberos, quienes se encargaron de recuperar el cuerpo y entregarlo a personal de la Fiscalía, instancia que se encargaría de las averiguaciones correspondientes, en coordinación con agentes del Departamento de Tránsito Municipal.

En cuanto al vehículo, una grúa lo sustrajo de las aguas y lo trasladó a un corralón, donde quedaría bajo resguardo.