“Caen” dos con droga en la Primero de Mayo de Ciudad Obregón

Al realizar patrullajes de vigilancia para la prevención de los delitos, agentes de la Policía Municipal en coordinación con Marina, detuvieron a dos personas, a quienes se les aseguró diversas dosis de una droga granulada al tacto y de color blanco.

La captura de Rodolfo Alfredo “N” de 21 años y Gerardo “N” de 25 ocurrió la tarde del jueves, por la calle Mártires de Cananea entre Valle de Cócorit y Chilpancingo de la colonia Primero de Mayo, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

Al hacerle una revisión a los dos individuos, los uniformados les encontraron entre sus pertenencias un total de 41 envoltorios de una sustancia similar a un narcótico, por lo anterior, fueron detenidos y turnados a la Agencia del Ministerio Público.