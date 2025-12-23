  • 24° C
Policiaca

Violento ataque en la Colonia Cajeme deja dos personas heridas

La agresión armada se reportó la noche de ayer en la calle María Greever

Dic. 23, 2025
Alrededor de las 20:00 horas de este martes, vecinos de la colonia Cajeme fueron testigos de una agresión armada, un hecho violento que dejó como resultado a dos personas heridas por impactos de proyectil de arma de fuego.

Según la información de testigos del ataque armado, una persona que se encontraba transitando a bordo de una motocicleta sobre la calle María Greever, en el tramo comprendido entre Carmen Serdán y Aquiles Serdán, frente a un establecimiento de venta de tortillas de harina, fue interceptado por sujetos armados que sin mediar palabra comenzaron la agresión, accionando armas de fuego en su contra, lo que derivó en que esta persona recibiera varios impactos de bala.

Durante la agresión armada, presuntamente un joven que se encontraba en el sitio, se convirtió en víctima colateral al ser impactado en una de sus extremidades; por lo anterior se solicitó la presencia de los paramédicos de Cruz Roja.

imagen-cuerpo

Una vez en el lugar, rescatistas estabilizaron a la primera víctima, quien fue trasladado a un hospital de la localidad en condición grave, mientras que la presunta víctima colateral tras ser atendido en el lugar, también fue llevado a recibir una atención especializada.

Sobre las víctimas, no se dio a conocer sus identidades, solo se pudo determinar que uno se trata de un adulto de mediana edad, mientras que el otro presumiblemente podría ser un joven de entre 17 a 23 años.

Al lugar, también acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos, así como de las labores de recolección de evidencia que se anexarán a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

