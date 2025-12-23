  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Se quema camioneta en la calle 200 de Ciudad Obregón

La unidad resultó con severos daños; sin embargo, no se reportaron heridos

Dic. 23, 2025
Se quema camioneta en la calle 200 de Ciudad Obregón

Elementos del Departamento de Bomberos sofocaron las llamas que consumían una pick up que transitaba sobre la calle 200, al poniente de Ciudad Obregón.

El siniestro sucedió el lunes a mediodía, cuando la unidad de la marca Ford, línea Ranger, de color gris con blanco y modelo atrasado, circulaba de poniente a oriente.

Antes de llegar a la calle Kino comenzó a incendiarse, por lo que su conductor detuvo la marcha y pidió ayuda, alertando a elementos policiacos y a los bomberos, quienes acudieron a bordo de una máquina extintora, logrando controlar la situación en cuestión de minutos; sin embargo, los daños fueron severos, principalmente en el compartimiento del motor y la cabina.

A pesar de lo anterior, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario que intervinieran paramédicos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Hasta 9 años de prisión para quien dispare al aire
Policiaca

Hasta 9 años de prisión para quien dispare al aire

Diciembre 23, 2025

La Fiscalía del Estado exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos al 911, o de manera anónima al 089

Decomisan granada en Hermosillo
Policiaca

Decomisan granada en Hermosillo

Diciembre 23, 2025

El explosivo fue encontrado dentro de una mochila, donde también había dosis de droga

Hallan a hombre sin vida en callejón del Centro de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan a hombre sin vida en callejón del Centro de Ciudad Obregón

Diciembre 23, 2025

Vestigios encontrados en el sitio indican que el sujeto habría sido arrollado por un vehículo