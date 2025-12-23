Se quema camioneta en la calle 200 de Ciudad Obregón

Elementos del Departamento de Bomberos sofocaron las llamas que consumían una pick up que transitaba sobre la calle 200, al poniente de Ciudad Obregón.

El siniestro sucedió el lunes a mediodía, cuando la unidad de la marca Ford, línea Ranger, de color gris con blanco y modelo atrasado, circulaba de poniente a oriente.

Antes de llegar a la calle Kino comenzó a incendiarse, por lo que su conductor detuvo la marcha y pidió ayuda, alertando a elementos policiacos y a los bomberos, quienes acudieron a bordo de una máquina extintora, logrando controlar la situación en cuestión de minutos; sin embargo, los daños fueron severos, principalmente en el compartimiento del motor y la cabina.

A pesar de lo anterior, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario que intervinieran paramédicos.