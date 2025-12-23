  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Hallan a hombre sin vida en callejón del Centro de Ciudad Obregón

Vestigios encontrados en el sitio indican que el sujeto habría sido arrollado por un vehículo

Dic. 23, 2025
Tendido en el callejón Colombia; a la altura de la calle Zaragoza, fue como la mañana de este martes autoridades localizaron el cuerpo de un hombre, quien presuntamente fue arrollado.

El hallazgo se hizo a eso de las 07:00 horas, en el citado punto del Centro de Ciudad Obregón, mismo que fue sitiado por policías y elementos de la Secretaría de Marina.

Sobre el occiso, se informó que, en vida respondía al nombre de José Francisco S. de 58 años de edad.

Se estableció el hombre habría muerto tras ser arrollado por un vehículo, pues en el lugar se encontraron huellas de derrape.

Mientras la zona era custodiada por las autoridades, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, se hizo cargo de las indagatorias correspondientes, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

