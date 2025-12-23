Hallan a hombre sin vida en callejón del Centro de Ciudad Obregón

Tendido en el callejón Colombia; a la altura de la calle Zaragoza, fue como la mañana de este martes autoridades localizaron el cuerpo de un hombre, quien presuntamente fue arrollado.

El hallazgo se hizo a eso de las 07:00 horas, en el citado punto del Centro de Ciudad Obregón, mismo que fue sitiado por policías y elementos de la Secretaría de Marina.

Sobre el occiso, se informó que, en vida respondía al nombre de José Francisco S. de 58 años de edad.

Se estableció el hombre habría muerto tras ser arrollado por un vehículo, pues en el lugar se encontraron huellas de derrape.

Mientras la zona era custodiada por las autoridades, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, se hizo cargo de las indagatorias correspondientes, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.