Policiaca

Sentencian a hombres detenidos con arma en Hermosillo

Los dos sujetos pasarán cuatro años en prisión y pagarán más de 11 mil pesos en multas

Dic. 23, 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora, obtuvo sentencia condenatoria en contra de dos personas por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Se trata de Gabriel G. y David G., quienes fueron detenidos en las inmediaciones de la colonia El Cortijo, en Hermosillo.

Los hombres viajaban en un sedán de la marca Acura, color gris, en el que los oficiales encontraron un arma de fuego tipo pistola, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal.

El Ministerio Público Federal (MPF) en Sonora, tras realizar diversas diligencias, aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 11 mil 314 pesos para cada uno de los imputados.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

