Hasta 9 años de prisión para quien dispare al aire

La Fiscalía del Estado exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos al 911, o de manera anónima al 089

Dic. 23, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) advirtió que, realizar disparos de arma de fuego al aire no constituye una celebración, sino un hecho delictivo que pone en peligro la vida y la integridad de las personas.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora, esta conducta es sancionada con penas de 5 a 8 años de prisión, además de multa económica.

Cuando los disparos ocurren en días festivos, eventos públicos, o bajo los efectos del alcohol o drogas, la sanción se agrava y puede alcanzar hasta 9 años de prisión.

Por tal motivo, la Fiscalía exhorta a la ciudadanía a no normalizar este tipo de actos, además de denunciar de inmediato cualquier detonación de arma de fuego a la línea de emergencias 911, o de manera anónima al 089.

