Policiaca

Decomisan granada en Hermosillo

El explosivo fue encontrado dentro de una mochila, donde también había dosis de droga

Dic. 23, 2025
Una granada activa fue confiscada por el Ejército Mexicano, tras ser localizada durante un operativo de vigilancia en la ciudad de Hermosillo.

Los hechos sucedieron en la colonia Las Lomas, ubicada al sur de la capital del Estado, cuando los militares, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal realizaban patrullajes.

En un terreno baldío, observaron una mochila, misma que fue revisada; y en su interior se encontraron con el explosivo, así como con 57 envoltorios con mariguana.

Personal del Escuadrón Antibombas del Ejército se encargó de desactivar la granada; y junto con la droga, fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

