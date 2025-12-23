Fiscalía de Sonora atenderá denuncias durante fiestas decembrinas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, se mantendrán activos los servicios de atención para la recepción de denuncias y orientación jurídica.

En Hermosillo, los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026, el Centro de Atención Temprana (CAT) operará con los siguientes horarios; la Base de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dará atención las 24 horas, mientras que el edificio sede del bulevar Ganaderos tendrá un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, al igual que el edificio Domo y el Centro de Justicia para las Mujeres, en el área especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales.

Para las personas que se encuentren en otros municipios del estado, podrán presentar su denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana.

Asimismo, durante el resto del periodo decembrino, la atención se brindará en horario regular; las bases de la AMIC las 24 horas y los demás Centros de Atención Temprana de 9:00 a 21:00 horas.