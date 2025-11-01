  • 24° C
Policiaca

Violencia en Cajeme: Primer homicidio del mes en Ciudad Obregón

La colonia Esperanza Tiznado es escenario de violencia con un fatal desenlace

Nov. 01, 2025
De manera violenta inicia noviembre en el municipio de Cajeme, tras registrarse en las primeras horas del mes la primera víctima mortal en un hecho violento ocurrido en la colonia Esperanza Tiznado, ubicada al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, el ahora occiso fue agredido por un sujeto armado, quien de un impacto en la cabeza lo privó de la vida. El hecho se registró alrededor de la 01:00 horas de este sábado, en la calle Igualdad, entre Regidores y Heberto Castillo.

Por lo anterior, al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, identificada como Javier M.M., de entre 40 y 42 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

