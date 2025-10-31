  • 24° C
Policiaca

Informa Gabinete de Seguridad sobre acciones en Sonora

En distintos municipios se logró el aseguramiento de presuntos delincuentes, droga y armamento

Oct. 31, 2025
El Gabinete de Seguridad dio a conocer resultados en el combate a la delincuencia en distintas zonas del país, incluyendo el estado de Sonora, donde se decomisó una considerable cantidad de drogas y armamento.

De acuerdo al informe, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a ocho personas, les aseguraron tres armas largas, 24 cargadores, 628 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, 40 artefactos explosivos improvisados y tres vehículos.

Asimismo, en un operativo conjunto se logró en Aguaje de la Tuna y Hermosillo, que elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) incineraran mil 452 kilos de metanfetamina, 501 kilos de cocaína, 489 kilos de marihuana, dos mil 347 kilos de sustancias psicotrópicas, 159 litros de metanfetamina y 17 mil 315 pastillas psicotrópicas.

Mientras que, en Nogales, elementos de Semar, Ejército Mexicano, FGR, GN, SSPC y Fiscalía Estatal detuvieron a un hombre integrante de una célula delictiva relacionado con delitos contra la salud y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

El informe añade que, en el municipio de Rosario, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a ocho personas, a quienes se les aseguraron tres armas largas, 24 cargadores, 628 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, 40 artefactos explosivos improvisados y tres vehículos.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

