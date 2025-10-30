Resultados positivos tras operativo conjunto al norte del estado

En una acción coordinada de alta seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y con apoyo de la Secretaría de Marina–Armada de México (SEMAR), logró la detención de Martín Jesús "N", alias "El Tomate", identificado como objetivo prioritario de un grupo delictivo con operaciones en la región y vínculos con una organización criminal de alcance nacional.

La captura se efectuó en la colonia San Carlos de Nogales, en cumplimiento a una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada, con el objetivo de detener a generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la ciudadanía.

Al realizar recorridos de reconocimiento, ubicaron al objetivo, al cual le marcaron el alto y le hallaron dosis de droga, por lo anterior Martín "N" fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, el detenido participaba en actividades de tráfico de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos de América.

La Secretaría de Marina Armada de México brindó apoyo táctico y de seguridad especializado durante el operativo y el traslado a Hermosillo, dadas las condiciones de riesgo y relevancia del objetivo.

Cabe mencionar que tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, por delitos contra la salud.