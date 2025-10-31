Detención de 13 individuos armados en Sinaloa tras persecución

En una demostración de coordinación y fuerza, un operativo conjunto de las instituciones de seguridad federales logró la detención de 13 individuos fuertemente armados en la localidad de La Vuelta, Sinaloa.

El hecho se desencadenó durante labores rutinarias de patrullaje, cuando los efectivos navales identificaron un vehículo sospechoso ocupado por sujetos armados. Al sentirse descubiertos, los presuntos delincuentes abrieron fuego contra las autoridades, iniciando un enfrentamiento. Actuando con profesionalismo y apego a los protocolos establecidos, el personal de la Marina repelió la agresión, forzando a los agresores a intentar una huida que culminó en una vivienda, donde finalmente fueron capturados.

El registro posterior del inmueble reveló la magnitud del peligro neutralizado. Las autoridades procedieron al aseguramiento de un arsenal que incluye ocho armas largas, cinco cortas, un rifle, sesenta cargadores de diversos calibres y más de medio centenar de cartuchos útiles. Además, se incautaron tres vehículos y ocho motocicletas, presumiblemente utilizados para sus actividades ilícitas.

Tras la detención, se siguieron los procedimientos legales establecidos, informándose a los detenidos sus derechos correspondientes. Tanto los individuos como el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, quien será la encargada de definir su situación legal y continuar con las investigaciones pertinentes.

Este operativo refuerza el mensaje del gobierno federal sobre el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad. La acción conjunta no solo desarticula un grupo armado, sino que reafirma el compromiso de las instituciones por recuperar la paz y la seguridad para los ciudadanos de Sinaloa y de todo México.