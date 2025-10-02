  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 2 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vinculado a proceso Sergio Alejandro "N" por fraude en Hermosillo

El imputado opera una empresa de bienes raíces para aparentar tener en venta inmuebles que no le pertenecían

Oct. 02, 2025
Vinculado a proceso Sergio Alejandro "N" por fraude en Hermosillo

Mediante sólidos datos de prueba presentados ante el juez, Sergio Alejandro "N" fue vinculado a proceso por el delito de fraude, en agravio de Rosa Isela "N", relacionado a la venta de un inmueble en Hermosillo.

En audiencia, se formuló imputación en su contra, imponiéndose la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como la vinculación a proceso, además se otorgaron dos meses de plazo de cierre para las investigaciones complementarias.

Las investigaciones establecen que Sergio Alejandro "N" operaba mediante la empresa denominada Search Bienes Raíces y/o Search Administradora de Carteras de Hermosillo, S.A. de C.V., utilizando engaños y artimañas para aparentar tener en venta inmuebles que no le pertenecían.

Uno de los casos acreditados ocurrió en mayo de 2024, cuando la víctima, Rosa Isela "N", fue contactada con la promesa de adquirir una casa en la colonia Paseo San Ángel, y mediante presiones y falsos argumentos de alta demanda, se le exigió un "pago rápido" por la cantidad de 500 mil pesos, monto que la víctima depositó a una cuenta a nombre del propio imputado.

Sin embargo, el inmueble no era de su propiedad ni podía ser legalmente vendido, lo que representó un detrimento patrimonial para la ofendida.

Sergio Alejandro "N" fue capturado, con base a una orden de aprehensión, por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) en Hermosillo.

Cabe destacar que, el imputado figura en 14 carpetas de investigación por hechos similares, de las cuales nueve corresponden al año 2025 y cinco al 2024, con diferentes víctimas y patrones de operación semejantes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
En Navojoa, vinculan a proceso a sexagenario por abuso y violación
Policiaca

En Navojoa, vinculan a proceso a sexagenario por abuso y violación

Octubre 02, 2025

La víctima es una menor de 14 años de edad de identidad reservada

Detienen a dos hombres con droga en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a dos hombres con droga en Ciudad Obregón

Octubre 02, 2025

Los sujetos fueron detenidos en las colonias Primavera y Libertad, durante operativos de la Policía Estatal

Aparatoso choque en el Centro de Ciudad Obregón deja un herido
Policiaca

Aparatoso choque en el Centro de Ciudad Obregón deja un herido

Octubre 02, 2025

El saldo del percance fue de una persona lesionada, a quien paramédicos de Cruz Roja llevaron al hospital