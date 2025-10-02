Vinculado a proceso Sergio Alejandro "N" por fraude en Hermosillo

Mediante sólidos datos de prueba presentados ante el juez, Sergio Alejandro "N" fue vinculado a proceso por el delito de fraude, en agravio de Rosa Isela "N", relacionado a la venta de un inmueble en Hermosillo.

En audiencia, se formuló imputación en su contra, imponiéndose la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como la vinculación a proceso, además se otorgaron dos meses de plazo de cierre para las investigaciones complementarias.

Las investigaciones establecen que Sergio Alejandro "N" operaba mediante la empresa denominada Search Bienes Raíces y/o Search Administradora de Carteras de Hermosillo, S.A. de C.V., utilizando engaños y artimañas para aparentar tener en venta inmuebles que no le pertenecían.

Uno de los casos acreditados ocurrió en mayo de 2024, cuando la víctima, Rosa Isela "N", fue contactada con la promesa de adquirir una casa en la colonia Paseo San Ángel, y mediante presiones y falsos argumentos de alta demanda, se le exigió un "pago rápido" por la cantidad de 500 mil pesos, monto que la víctima depositó a una cuenta a nombre del propio imputado.

Sin embargo, el inmueble no era de su propiedad ni podía ser legalmente vendido, lo que representó un detrimento patrimonial para la ofendida.

Sergio Alejandro "N" fue capturado, con base a una orden de aprehensión, por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) en Hermosillo.

Cabe destacar que, el imputado figura en 14 carpetas de investigación por hechos similares, de las cuales nueve corresponden al año 2025 y cinco al 2024, con diferentes víctimas y patrones de operación semejantes.