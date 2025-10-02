  • 24° C
Policiaca

Detienen a dos hombres con droga en Ciudad Obregón

Los sujetos fueron detenidos en las colonias Primavera y Libertad, durante operativos de la Policía Estatal

Oct. 02, 2025
Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron a dos hombres por la presunta comisión de delito contra la salud, al desplegar operativos en colonias del Sur de Ciudad Obregón.

El primer caso ocurrió en la colonia Primavera, donde los uniformados ubicaron a Roberto "N", quien traía entre sus pertenencias cuatro envoltorios de plástico, con metanfetamina o cristal en su interior.

La segunda persona fue detenida en calles de la colonia Libertad, y se identificó como Raúl "N", a quien le encontraron seis dosis del mismo narcótico.

Ambos sujetos, así como la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

