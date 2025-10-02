Detienen a dos hombres con droga en Ciudad Obregón

Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron a dos hombres por la presunta comisión de delito contra la salud, al desplegar operativos en colonias del Sur de Ciudad Obregón.

El primer caso ocurrió en la colonia Primavera, donde los uniformados ubicaron a Roberto "N", quien traía entre sus pertenencias cuatro envoltorios de plástico, con metanfetamina o cristal en su interior.

La segunda persona fue detenida en calles de la colonia Libertad, y se identificó como Raúl "N", a quien le encontraron seis dosis del mismo narcótico.

Ambos sujetos, así como la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.