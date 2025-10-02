  • 24° C
Policiaca

Detienen en Ímuris a sujeto que traficaba armas

El hombre traía varios fusiles de asalto ocultos en un tráiler, por lo que quedó a disposición de autoridades federales

Oct. 02, 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso de una persona, tras ser detenida al norte de Sonora por transportar armas largas.

La carpeta de investigación se inició en atención a una denuncia anónima, recibida por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes se trasladaron a las inmediaciones de la carretera federal, tramo Hermosillo - Nogales, kilómetro 207+500, en el municipio de Ímuris.

Los policías federales marcaron el alto al conductor de un tráiler para realizar una revisión, en la que encontraron 14 armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores.

Por lo anterior, Óscar "D" y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien calificó como legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por un delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, medida cautelar de prisión preventiva justificada y tres meses para la investigación complementaria.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

