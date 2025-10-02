Detienen en Ímuris a sujeto que traficaba armas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso de una persona, tras ser detenida al norte de Sonora por transportar armas largas.

La carpeta de investigación se inició en atención a una denuncia anónima, recibida por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes se trasladaron a las inmediaciones de la carretera federal, tramo Hermosillo - Nogales, kilómetro 207+500, en el municipio de Ímuris.

Los policías federales marcaron el alto al conductor de un tráiler para realizar una revisión, en la que encontraron 14 armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores.

Por lo anterior, Óscar "D" y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien calificó como legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por un delito previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, medida cautelar de prisión preventiva justificada y tres meses para la investigación complementaria.