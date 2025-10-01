Aparatoso choque al norte de Ciudad Obregón deja dos lesionados

Un hombre y una mujer fueron auxiliados por paramédicos de Cruz Roja y llevados a un hospital de la localidad a recibir atención médica, luego de ser embestidos por un automóvil.

El accidente se registró alrededor de las 16:20 horas de este miércoles en el cruce de las calles Mayo y Miguel Alemán al norte de Ciudad Obregón.

Los afectados se desplazaban en una motocicleta de la marca Italika color negra con vistas amarillas, quienes circulaban por la calle Mayo de poniente a oriente, y al llegar a la Miguel Alemán el conductor detuvo la marcha, y al reanudarla no se percató de un sedán de la marca Ford línea fiesta color plata modelo reciente, el cual circulaba por la calle Miguel Alemán de sur a norte, lo que provocó el impacto.

Tras el encontronazo, el hombre y la mujer salieron disparados y golpeados contra el pavimento, resultando con heridas en distintas partes de su cuerpo. Sus nombres no fueron revelados por las autoridades.

Un agente de tránsito atendió el choque y tras recabar datos elaboró el informe policial homologado (IPH), para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, más del 95 por ciento de los accidentes viales que suceden en el municipio de Cajeme se derivan del factor humano, siendo uno de los principales detonantes el pasarse un alto, por lo que las autoridades exhortan a la población a manejar acatando el reglamento de tránsito.