Se registra carambola en la calle Guerrero de Ciudad Obregón

Tres vehículos participaron en un choque al transitar sobre la calle Guerrero, frente a la colonia Infonavit Yucujímari, en Ciudad Obregón.

Fue poco después de las 13:00 horas del miércoles, cuando los vehículos colisionaron al transitar de oriente a poniente, justo a la altura de la calle Bacatete.

Inicialmente, un Toyota Camry de color blanco se impactó con la parte posterior de una vagoneta Nissan Kicks de modelo reciente y color guinda. Posteriormente, la camioneta chocó por alcance con un sedán Chevrolet Chevy, de color dorado y modelo atrasado.

Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, no se reportaron personas lesionadas, por lo que solamente intervinieron elementos del Departamento de Tránsito Municipal, quienes tomaron nota de los hechos para los fines legales pertinentes.