Policiaca

Colapsa excavación de drenaje en SLRC; hay un muerto y un herido

Elementos del Departamento de Bomberos se encargaron de rescatar a la persona herida, además recuperaron el cuerpo del hombre que falleció

Oct. 01, 2025
Mientras trabajaban en una zanja de cinco metros de profundidad, dos hombres quedaron sepultados bajo tierra, en San Luis Río Colorado (SLRC)-

El incidente sucedió la mañana de este miércoles, en calzada Monterrey y Santo Domingo de la colonia Aviación, sitio en el que empleados de una constructora hacían trabajos para la introducción de drenaje.

Luego de que se reportara el derrumbe de la excavación, se movilizaron agentes policiacos y personal del Departamento de Bomberos, quienes rescataron a uno de los sujetos; quien fue llevado al hospital.

Tras varios minutos de búsqueda, fue hallado el segundo hombre, mismo que ya había dejado de existir.

En apego a los protocolos, el cuerpo fue entregado a la Fiscalía del Estado, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

