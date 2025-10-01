Colapsa excavación de drenaje en SLRC; hay un muerto y un herido

Mientras trabajaban en una zanja de cinco metros de profundidad, dos hombres quedaron sepultados bajo tierra, en San Luis Río Colorado (SLRC)-

El incidente sucedió la mañana de este miércoles, en calzada Monterrey y Santo Domingo de la colonia Aviación, sitio en el que empleados de una constructora hacían trabajos para la introducción de drenaje.

Luego de que se reportara el derrumbe de la excavación, se movilizaron agentes policiacos y personal del Departamento de Bomberos, quienes rescataron a uno de los sujetos; quien fue llevado al hospital.

Tras varios minutos de búsqueda, fue hallado el segundo hombre, mismo que ya había dejado de existir.

En apego a los protocolos, el cuerpo fue entregado a la Fiscalía del Estado, para las investigaciones correspondientes.