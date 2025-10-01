Hallan a hombre sin vida en el Valle de Empalme

La mañana de este miércoles, fue localizado el cadáver de un hombre en un paraje ubicado al lado del Libramiento, en el Valle de Empalme.

El hallazgo se hizo a las 10:00 horas, cerca del Poblado Maytorena, sitio al que se movilizaron elementos policiacos, así como personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), quien se encargó de la búsqueda y recolección de evidencias en la zona, así como del traslado del cadáver al anfiteatro.

De manera extraoficial trascendió que el occiso; cuya identidad no fue revelada, presentó signos de violencia, sin embargo, será mediante la autopsia como se determinen las causas de su fallecimiento.