  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Hallan a hombre sin vida en el Valle de Empalme

De manera extraoficial trascendió que el cadáver presentó signos de violencia

Oct. 01, 2025
Hallan a hombre sin vida en el Valle de Empalme

La mañana de este miércoles, fue localizado el cadáver de un hombre en un paraje ubicado al lado del Libramiento, en el Valle de Empalme.

El hallazgo se hizo a las 10:00 horas, cerca del Poblado Maytorena, sitio al que se movilizaron elementos policiacos, así como personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), quien se encargó de la búsqueda y recolección de evidencias en la zona, así como del traslado del cadáver al anfiteatro.

De manera extraoficial trascendió que el occiso; cuya identidad no fue revelada, presentó signos de violencia, sin embargo, será mediante la autopsia como se determinen las causas de su fallecimiento.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Concluye septiembre con 18 homicidios en Cajeme
Policiaca

Concluye septiembre con 18 homicidios en Cajeme

Octubre 01, 2025

Se trata del mes en el que menos asesinatos se registraron en el municipio; sin embargo, la cifra sigue siendo alarmante

Vinculado a proceso Ramsés René "N" por violencia familiar en Guaymas
Policiaca

Vinculado a proceso Ramsés René "N" por violencia familiar en Guaymas

Septiembre 30, 2025

El sujeto amenazó de muerte a su madre en reiteradas ocasiones; los hechos sucedieron en la colonia Punta Arena

Detienen a dos hombres en Ciudad Obregón por conectarse a red de agua potable de manera clandestina
Policiaca

Detienen a dos hombres en Ciudad Obregón por conectarse a red de agua potable de manera clandestina

Septiembre 30, 2025

Los sujetos estaban reconectando el servicio de agua a una empresa que tiene adeudo con el Oomapasc