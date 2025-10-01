Pasará cuatro años en la cárcel tras ser detenido en Caborca con un arma

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, obtuvo sentencia condenatoria, en contra de una persona, por el delito de transporte de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos sucedieron cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladaron a inmediaciones de la Carretera Internacional México 02, kilómetro 120+300, tramo Caborca-Sonoyta.

Al llegar al lugar, los agentes detuvieron la marcha de un Nissan Sentra de color gris para realizar una revisión, en la que lograron la detención de César "L", luego de asegurarle un arma de fuego tipo pistola, dos cartuchos para arma de fuego y un cargador.

César "L" fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien, tras realizar diversas diligencias, aportó las pruebas necesarias para que el juez dictara una pena de cuatro años de prisión y una multa de 10 Umas en contra del imputado.