  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
Policiaca

Concluye septiembre con 18 homicidios en Cajeme

Se trata del mes en el que menos asesinatos se registraron en el municipio; sin embargo, la cifra sigue siendo alarmante

Oct. 01, 2025
En septiembre, fueron asesinados 17 adultos y un menor de edad, todos del sexo masculino (Foto: Roke Arballo)
A pesar de que septiembre concluyó como el mes con menos homicidios registrados en Cajeme, la cifra recopilada a lo largo del 2025 sigue siendo alarmante, pues supera por mucho los casos registrados en 2024.

Aunque, de manera curiosa, en septiembre del año pasado también hubo 18 asesinatos, al comparar el periodo enero-septiembre de este año —en el que se registraron 318 casoscon los 224 homicidios contabilizados en el mismo periodo de 2024, se aprecia un aumento del 41.96 por ciento.

Entre las víctimas del noveno mes de 2025 se encuentran 17 adultos, todos del sexo masculino, cuyas edades fluctúan entre los 19 y los 62 años, además de un jovencito de 17 años de edad.

La mayoría de los crímenes se cometieron con arma de fuego, tal y como ha sucedido en meses anteriores.

ESTA ES LA COLONIA MÁS VIOLENTA DE CAJEME

Con tres asesinatos contabilizados en septiembre, la colonia Aves del Castillo es considerada la más violenta del Municipio de Cajeme.

Otro de los sectores considerados como problemáticos es la colonia Valle Dorado, donde se registró un par de homicidios, siendo uno de estos casos el que cobró la vida de un menor de edad.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

