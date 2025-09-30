  • 24° C
Policiaca

El sujeto amenazó de muerte a su madre en reiteradas ocasiones; los hechos sucedieron en la colonia Punta Arena

Sep. 30, 2025
Vinculado a proceso Ramsés René "N" por violencia familiar en Guaymas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que se logró la vinculación a proceso de Ramsés René "N", de 35 años, señalado como probable responsable del delito de violencia familiar, además se decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se dio un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Se estableció en la carpeta de investigación que el día 20 de septiembre de este año, aproximadamente entre las 11:10 y 11:30 horas, Ramsés René "N" se encontraba en su domicilio en la colonia Punta Arena, en Guaymas; junto con su madre, a quien maltrato de manera verbal y psicoemocional, diciéndole diversas ofensas y amenazándola de muerte si salía del inmueble.

Una vez interpuesta la denuncia correspondiente, se iniciaron los actos de investigación que llevaron a la obtención de la orden de aprehensión por parte del juez, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de cumplimentar la misma y se dio paso a la audiencia donde se lograron las resoluciones judiciales ya citadas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

