Cae camioneta de segundo piso de estacionamiento de hospital en Hermosillo

La mañana de este martes, una camioneta cayó desde el segundo piso de un hospital en la ciudad de Hermosillo, situación que movilizó a cuerpos de emergencias y policías.

El incidente sucedió a las 10:30 horas, en el nosocomio ubicado en bulevar Morelos y Ley Federal del Trabajo.

El vehículo era conducido por una mujer, quien presentó lesiones que no pusieron en riesgo la vida; sin embargo, fue llevada a recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, la mujer intentaba estacionar la camioneta de reversa, cuando perdió el control del volante y derribó los cables de seguridad que sirven para delimitar el perímetro. Acto seguido, el automóvil cayó y terminó con las llantas hacia arriba.

Personal del Departamento de Bomberos acudió al lugar, así como elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron nota de lo ocurrido.