Capturan a un hombre con "cuerno de chivo" en Las Areneras, al noroeste de Ciudad Obregón

En un operativo coordinado, agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina capturaron a un hombre en posesión de un arma de grueso calibre.

Se trata de Sergio Valente "N", de 35 años de edad, a quien los agentes detectaron en el sector de Las Areneras, al noroeste de Ciudad Obregón, cuando tripulaba una motocicleta que carecía de placas de circulación.

Al revisarlo le encontraron un fusil AK-47 o "cuerno de chivo", además de dos cargadores y 54 cartuchos útiles.

Por tal motivo, Sergio Valente fue trasladado a la Jefatura de Policía, y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.