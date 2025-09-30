  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 30 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a un hombre con "cuerno de chivo" en Las Areneras, al noroeste de Ciudad Obregón

El sujeto de 35 años de edad viajaba en una motocicleta cuando policías municipales y marinos lo interceptaron

Sep. 30, 2025
Capturan a un hombre con "cuerno de chivo" en Las Areneras, al noroeste de Ciudad Obregón

En un operativo coordinado, agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina capturaron a un hombre en posesión de un arma de grueso calibre.

Se trata de Sergio Valente "N", de 35 años de edad, a quien los agentes detectaron en el sector de Las Areneras, al noroeste de Ciudad Obregón, cuando tripulaba una motocicleta que carecía de placas de circulación.

Al revisarlo le encontraron un fusil AK-47 o "cuerno de chivo", además de dos cargadores y 54 cartuchos útiles.

imagen-cuerpo

Por tal motivo, Sergio Valente fue trasladado a la Jefatura de Policía, y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vinculado a proceso Ramsés René "N" por violencia familiar en Guaymas
Policiaca

Vinculado a proceso Ramsés René "N" por violencia familiar en Guaymas

Septiembre 30, 2025

El sujeto amenazó de muerte a su madre en reiteradas ocasiones; los hechos sucedieron en la colonia Punta Arena

Detienen a dos en Ciudad Obregón por conectarse a red de agua potable de manera clandestina
Policiaca

Detienen a dos en Ciudad Obregón por conectarse a red de agua potable de manera clandestina

Septiembre 30, 2025

Los sujetos estaban reconectando el servicio de agua a una empresa que tiene adeudo con el Oomapasc

Cae camioneta de segundo piso de estacionamiento de hospital en Hermosillo
Policiaca

Cae camioneta de segundo piso de estacionamiento de hospital en Hermosillo

Septiembre 30, 2025

La conductora perdió el control del volante cuando estacionaba el vehículo, fue diagnosticada con lesiones leves