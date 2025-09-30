Detienen a dos hombres en Ciudad Obregón por conectarse a red de agua potable de manera clandestina

En el momento que hacían una excavación, presuntamente para conectar clandestinamente el agua potable, dos hombres fueron detenidos por policías municipales en Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron la mañana del martes, y se informó que los sujetos pretendían restablecer el suministro de agua potable a una empresa que se ha negado a cubrir un adeudo con el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

Ante tales circunstancias, los dos hombres fueron llevados a la Comandancia de Policía, y posteriormente quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.