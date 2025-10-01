  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En Hermosillo, encarcelan a Jesús Manuel por tentativa de homicidio

El pasado 5 de agosto, el hombre habría atacado a otro sujeto con un machete

Oct. 01, 2025
En Hermosillo, encarcelan a Jesús Manuel por tentativa de homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Ronaldo Arturo Ulises "N", por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja, en perjuicio de Jesús Manuel "N", en Hermosillo.

La audiencia de continuación se celebró tras la ejecución de orden de aprehensión cumplida por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); y el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 5 de agosto; entre las 03:15 y las 03:20 horas, el imputado, acompañado de dos personas más, arribó al domicilio de la víctima en la colonia La Caridad, donde ingresaron de manera violenta y lo agredieron con armas tipo machete, con la intención de privarlo de la vida.

La víctima sobrevivió al ataque gracias a que simuló haber perdido la vida y, posteriormente, recibió auxilio inmediato por parte de terceros que lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Se registra carambola en la calle Guerrero de Ciudad Obregón
Policiaca

Se registra carambola en la calle Guerrero de Ciudad Obregón

Octubre 01, 2025

Aunque el incidente dejó cuantiosas pérdidas materiales, no se reportaron lesionados

Hallan sin vida a interno del Cereso de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan sin vida a interno del Cereso de Ciudad Obregón

Octubre 01, 2025

Personal de la Fiscalía inició las investigaciones para determinar las causas del deceso

Colapsa excavación de drenaje en SLRC; hay un muerto y un herido
Policiaca

Colapsa excavación de drenaje en SLRC; hay un muerto y un herido

Octubre 01, 2025

Elementos del Departamento de Bomberos se encargaron de rescatar a la persona herida, además recuperaron el cuerpo del hombre que falleció