En Hermosillo, encarcelan a Jesús Manuel por tentativa de homicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Ronaldo Arturo Ulises "N", por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja, en perjuicio de Jesús Manuel "N", en Hermosillo.

La audiencia de continuación se celebró tras la ejecución de orden de aprehensión cumplida por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); y el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 5 de agosto; entre las 03:15 y las 03:20 horas, el imputado, acompañado de dos personas más, arribó al domicilio de la víctima en la colonia La Caridad, donde ingresaron de manera violenta y lo agredieron con armas tipo machete, con la intención de privarlo de la vida.

La víctima sobrevivió al ataque gracias a que simuló haber perdido la vida y, posteriormente, recibió auxilio inmediato por parte de terceros que lo trasladaron a un hospital, donde recibió atención médica.