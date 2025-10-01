  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
Policiaca

Hallan sin vida a interno del Cereso de Ciudad Obregón

Personal de la Fiscalía inició las investigaciones para determinar las causas del deceso

Oct. 01, 2025
El cuerpo fue localizado en el ala sur del centro penitenciario, a eso de las 8 de la mañana del miércoles 1 de octubre
Un hombre que purgaba una condena en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, fue hallado sin vida la mañana de este miércoles.

Fue poco después de las 8:00 horas, cuando se informó a las autoridades sobre el hallazgo, en el ala sur del centro penitenciario, ubicado sobre la carretera Internacional.

Sobre el occiso, solamente se dio a conocer que se trata de un hombre, de aproximadamente 45 años de edad.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se hizo cargo de las indagatorias en el sitio del hallazgo, además del traslado del cuerpo al área de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia, con el objetivo de establecer en qué circunstancias falleció el individuo.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

