Hallan sin vida a interno del Cereso de Ciudad Obregón

Un hombre que purgaba una condena en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, fue hallado sin vida la mañana de este miércoles.

Fue poco después de las 8:00 horas, cuando se informó a las autoridades sobre el hallazgo, en el ala sur del centro penitenciario, ubicado sobre la carretera Internacional.

Sobre el occiso, solamente se dio a conocer que se trata de un hombre, de aproximadamente 45 años de edad.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se hizo cargo de las indagatorias en el sitio del hallazgo, además del traslado del cuerpo al área de Medicina Legal, donde le practicarían la autopsia, con el objetivo de establecer en qué circunstancias falleció el individuo.