Policiaca

Aparatoso choque en el Centro de Ciudad Obregón deja un herido

El saldo del percance fue de una persona lesionada, a quien paramédicos de Cruz Roja llevaron al hospital

Oct. 02, 2025
La mañana de este jueves se registró un fuerte accidente automovilístico en el cruce de la calle California e Hidalgo, en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

El incidente sucedió a las 9:40 horas, cuando una vagoneta Chevrolet Trax de color azul transitaba hacia el norte por la California, con preferencia de paso.

Al llegar la calle Hidalgo, un motociclista que circulaba de oriente a poniente intentó ganarle el paso, produciéndose de este modo la aparatosa colisión.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron para auxiliar al tripulante de la liviana unidad, quien fue llevado a un hospital debido a que resultó con lesiones.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de lo ocurrido, con el objetivo de fincar responsabilidades.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

