Aparatoso choque en el Centro de Ciudad Obregón deja un herido

La mañana de este jueves se registró un fuerte accidente automovilístico en el cruce de la calle California e Hidalgo, en la colonia Centro de Ciudad Obregón.

El incidente sucedió a las 9:40 horas, cuando una vagoneta Chevrolet Trax de color azul transitaba hacia el norte por la California, con preferencia de paso.

Al llegar la calle Hidalgo, un motociclista que circulaba de oriente a poniente intentó ganarle el paso, produciéndose de este modo la aparatosa colisión.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron para auxiliar al tripulante de la liviana unidad, quien fue llevado a un hospital debido a que resultó con lesiones.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de lo ocurrido, con el objetivo de fincar responsabilidades.