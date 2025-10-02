  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 2 De Octubre Del 2025
Policiaca

En Navojoa, vinculan a proceso a sexagenario por abuso y violación

La víctima es una menor de 14 años de edad de identidad reservada

Oct. 02, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Roberto "N", de 65 años, por los delitos abuso sexual agravado y violación agravada, en perjuicio de una menor de edad de 14 años.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 16 de septiembre, el imputado cometió los delitos señalados, en uno de los cuartos del domicilio ubicado en el fraccionamiento Infonavit Sonora, en Navojoa. Para lograr su objetivo aprovechó la confianza depositada al ser pariente de la víctima.

Tras la denuncia correspondientes se llevaron a cabo las diligencias legales para su captura y una vez ante el juez, se formuló imputación y, posteriormente en la reanudación de audiencia, fue vinculado a proceso, además el Juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

