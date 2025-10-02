En Navojoa, vinculan a proceso a sexagenario por abuso y violación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Roberto "N", de 65 años, por los delitos abuso sexual agravado y violación agravada, en perjuicio de una menor de edad de 14 años.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 16 de septiembre, el imputado cometió los delitos señalados, en uno de los cuartos del domicilio ubicado en el fraccionamiento Infonavit Sonora, en Navojoa. Para lograr su objetivo aprovechó la confianza depositada al ser pariente de la víctima.

Tras la denuncia correspondientes se llevaron a cabo las diligencias legales para su captura y una vez ante el juez, se formuló imputación y, posteriormente en la reanudación de audiencia, fue vinculado a proceso, además el Juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.