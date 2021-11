VIDEO: Policías detienen a ciclista por "exceso de velocidad"

Sin embargo, un hecho particular y muestra de ello, es el video de la detención de un ciclista por, precisamente este hecho: ir a velocidad mayor a la permitida.

Y es que agentes de Tránsito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aplicaron el criterio en contra de un pedalista, situación que quedó grabada para la posteridad.

El video circula en redes sociales, y en él se ve al tripulante de una bicicleta cuando policías motorizados de vialidad le detienen por su alocado manejo.

El momento quedó captado en el documento, y se escucha al pedalista decirle a los uniformados: "Dígame lo que me tenía que decir", a lo que la respuesta fue totalmente inesperada: "Es que vas muy rápido", le contestaron los tránsitos.

Considerándolo una tontería, el ciclista, que en todo momento llevaba su casco de seguridad, reviró: "Imagínense, cómo voy a ir rápido, qué tontería".

Al viralizarse el video, los internautas han reprobado el proceder de los agentes, pues consideraron la situación como exagerada.

"¿Cómo miden la velocidad, con los ojos? Necesitan tener el dispositivo que mide la velocidad e imprimir el ticket"; "Ya no voy a salir a correr no me vayan a infraccionar"; "Ta madre, entonces ya no puedo meterle nitro cuando ando en bici", comentaron.